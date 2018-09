Betere 'Polenhuizen' na inspectieronde Bernheze

Op een tiental plekken was te veel mis om te repareren of legaliseren, en startte de gemeente een sluitingstraject. Overigens zijn veel meer procedures in gang gezet, maar dan om te legaliseren. Veruit de meeste 'Polenhuizen' bleken nog niet als zodanig vergund. De eigenaren hebben zich nu moeten voegen naar wet- en regelgeving. In Bernheze betekent dit voldoen aan de eisen van SNF (Stichting Normering Flexnormen). Alleen dan wil de gemeente meewerken aan migrantenhuisvesting of kamerverhuur.