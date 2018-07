Bibliotheek zoekt meer aansluiting bij Plein 1969

HEESWIJK-DINTHER - De Bibliotheek Heeswijk-Dinther denkt na over een volledig nieuwe indeling. Een betere aansluiting bij Plein 1969 is één van de doelen van de slag die de bieb komende winter wil maken.

Er moet vooral meer ruimte komen waar mensen kunnen zitten om even wat te lezen, leren of werken, of voor een moment van rust. Deze hoek zal ook de plaats zijn voor lezingen en cursusbijeenkomsten. Locatiemanager Astrid van Berkom noemt dit de maatschappelijke functies van de moderne bibliotheek: ,,Daar is steeds meer vraag naar. De bibliotheek wordt steeds meer die huiskamer waar mensen even een momentje voor zichzelf nemen.''

Nu zien mensen vanaf Plein 1969 door de ramen van de bieb vooral rekken vol boeken. Over enkele maanden zal dat beslist anders zijn.

Bij het nadenken over een nieuwe indeling laat de bieb in Heeswijk-Dinther zich helpen door het 'ministerie van verbeelding', een denktank voor de bibliotheekwereld. Er moet in elk geval flexibel meubilair komen waarmee de lees- en zithoek makkelijk groter of kleiner gemaakt kan worden.

Veranderde vraag

Volledig scherm De lees- en zithoek in de Bibliotheek Heeswijk-Dinther gaat ruimer worden. © Maarten van den Hurk / BD Overal in het land passen bibliotheken zich aan de veranderde vraag van het publiek aan. Van de samenwerkende bibliotheken in Bernheze doet 'Heeswijk-Dinther' dit als tweede. Nistelrode deed dit enkele jaren geleden al, tegelijk met de verhuizing naar Nesterlé. In Heesch is de bieb momenteel betrokken bij een huisvestingsdiscussie, samen met educatief en creatief centrum De Eijnderic en sociaal-cultureel centrum De Pas.