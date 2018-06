Blanco prikkelt wethouder na afblazen aanpak Kampweg

Actie tegen ondermij­ning in Bernheze krijgt plots bezoek van Van de Donk

14:26 HEESCH - Bij wijze van verrassing dook dinsdagochtend commissaris van de koning Wim van de Donk op in Heesch. Hij nam een kijkje in het actiecentrum, dat integrale inspecties naar alle mogelijke illegale activiteiten op tien plekken in het buitengebied coördineert.