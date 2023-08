Bouwplan voor appartementen op terrein oude Rabobank in Heeswijk-Dinther ligt op straat; dorp is verdeeld

Hoogbejaar­de vrouw geweldda­dig beroofd op straat in Oss en afgevoerd naar het ziekenhuis

OSS - Op de Treubstraat in Oss is zondagavond een hoogbejaarde vrouw overvallen. Dit gebeurde op een gewelddadige manier. Het slachtoffer bleef in een weerloze toestand achter en is later naar het ziekenhuis gebracht.