Bouwvakvakantie? Sommige bouwvakkers werk(t)en gewoon door

Terugdrin­gen van kit­ten-explosie kwestie van lange adem

7 augustus UDEN/OSS - Steriliseren, castreren en chippen. Dat is het enige middel voor dierenasiels om de toevloed van grotendeels zieke en verzwakte kittens te stoppen. Een kwestie van een lange adem, want bij een grote dierenopvang als HoKaZo in Uden lijkt het aantal nog steeds te groeien. Hoog tijd voor een noodkreet op Facebook met enkele akelige foto’s van verwaarloosde en gewonde kittens.