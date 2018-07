Brabants Dagblad werkt drie dagen vanuit Heeswijk-Dinther

BD-verslaggevers Edith Verwegen en Maarten van den Hurk zijn dinsdag, woensdag en donderdag van 10 tot 16 uur present in Heeswijk-Dinther. Beurtelings en soms tegelijk. Ze klappen hun laptops open op het terras van horecazaak Halte 5, op de rand van Plein 1969.

Deze locatie is met een reden gekozen. Op Plein 1969 zijn veranderingen gaande. De bouw van een nieuwe horecazaak is vergevorderd, een herinrichting van de openbare ruimte aanstaande. Overheid en ondernemers hopen dat het centraal gelegen plein door de vernieuwingen levendiger wordt. Onder andere op die wens zullen de BD-verslaggevers ingaan.

'Traverse'

Een tweede groot en actueel onderwerp waar de BD-journalisten naar willen kijken is de reconstructie van de doorgaande weg dwars door het dorp, de kilometerslange 'traverse'. De plannen voor dit grote en voor het dorp betekenisvolle project zijn nog pril. Maar de discussie begint op stoom te raken.

Maandag jongstleden hield de gemeente Bernheze een informatiebijeenkomst over de aanpak van 'de traverse'. Deze sessie was vooral bedoeld om suggesties en vragen van inwoners boven tafel te krijgen. De bijeenkomst in cultureel centrum Servaes bewees in elk geval dat er genoeg stof tot praten en nadenken is. Dat wil ook het Brabants Dagblad doen.

(Tekst gaat onder de foto verder)

Volledig scherm Zicht op Plein 1969 met links de bouw van de nieuwe horecazaak. © Maarten van den Hurk / BD

Welkom

Het is zeker niet de bedoeling van Edith Verwegen en Maarten van den Hurk om het bij deze twee grote onderwerpen te laten. Ze willen ook verder kijken. Daarbij luisteren ze ook graag naar wat inwoners van Heeswijk-Dinther bezig houdt. Wie een opmerking, nieuwstip of vraag heeft, is welkom bij de verslaggevers. Hun aanwezigheid dinsdag, woensdag en donderdag is juist ook daarvoor bedoeld.