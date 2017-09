Bromfietser raakt gewond bij aanrijding op Cereslaan in Heesch

Burgemeester Bernheze vindt topless tractors wassen 'seksistisch'

8:21 LOOSBROEK - Burgemeester Marieke Moorman is achteraf blij dat ze niet gevraagd is als gast bij het topless wassen van tractoren zondagmiddag in Loosbroek. Als publiciteitsstunt voor het evenement 'Høken en Hakselen' had organisator Rob Lunenburg topless 'boerenmeiden' ingehuurd om achter zijn uitgaanscentrum tractoren in de sop te zetten.