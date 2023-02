Bronsschat volgend jaar even terug in Bernheze, Jan Cunen krijgt dit jaar kromgebogen zwaard te gast

Eropuit Anne Wil Blankers vertelt verhaal over haar leven in De Lievekamp in Oss

OSS – Actrice Anne Wil Blankers vertelt op vrijdag 10 maart tijdens een informele middag in theater De Lievekamp in Oss over haar leven en werk, over koninginnen en volksvrouwen, tragedies en komedies, twijfels en roem. Kortom, een bijzondere reis door zestig jaar toneelspelen.

