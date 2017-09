Burgemeester Bernheze vindt topless tractors wassen 'seksistisch'

LOOSBROEK - Burgemeester Marieke Moorman is achteraf blij dat ze niet gevraagd is als gast bij het topless wassen van tractoren zondagmiddag in Loosbroek. Als publiciteitsstunt voor het evenement 'Høken en Hakselen' had organisator Rob Lunenburg topless 'boerenmeiden' ingehuurd om achter zijn uitgaanscentrum tractoren in de sop te zetten.

De burgemeester van Bernheze laat via twitter weten dat ze niet verhinderd was voor deze stunt ,, en gelukkig ook niet gevraagd". De vrouwelijke burgemeester reageert uitgesproken op de grappig bedoelde tweet van raadslid en fractievoorzitter Marko Konings van partij Blanco in de gemeenteraad van Bernheze: ,,Vaak zien we burgemeester Marieke Moorman de 1e steen leggen, het 1e schot lossen of de 1e pannenkoek bakken. Was ze gisteren verhinderd?".