Chris van der Lee hield vooral van groep 8: ‘Je kunt het met ‘die jong’ nog eens ergens over hebben’

Goudkleuri­ge zonnewij­zer prijkt binnenkort op rotonde Heesch: ‘Mooi om zo welkom te worden geheten’

HEESCH - De goudkleurige zonnewijzer van kunstenaar Guido Geelen prijkt binnenkort op de rotonde Cereslaan in Heesch. Ondernemersvereniging Heesch en de gemeente Bernheze kiezen eensgezind voor zijn ontwerp. Woensdagavond is zijn kunstobject in De Pas gepresenteerd.