COA betaalt Bernheze gemaakte kosten voor azc volledig terug: ruim twee ton

Raad Bernheze haalt Nederlandse vlag niet binnen: 'Wij zitten hier voor inwoners van onze gemeente'

22:01 HEESCH - De Nederlandse vlag krijgt geen vaste plek in de raadszaal van de gemeente Bernheze, in Heesch. Een initiatief hiervoor van de VVD kreeg donderdagavond in de gemeenteraad amper steun.