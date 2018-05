Coverbands en tributes doen het goed op 'Alle Remmen Los', het feest van BZB

The Ultimate Guns 'n Roses Tribute mocht bijvoorbeeld komen opdraven en speelde klassiekers als Welcome to the jungle, Knockin'on heaven's door en Sweet child o'mine.

Of wat te denken van Wannabeastar, een ruige Nederlandse vrouwenband compleet met paaldanseressen. Ze wisselen moeiteloos van Nirvana en Rage against the Machine naar The White Stripes en The Stooges. Maar natuurlijk zingen ze ook een verjaardagsliedje voor BZB. Die mag het eigen feest deze donderdag mede afsluiten. Op naar de volgende 25 jaar.