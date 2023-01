Cv Tosti heeft de slimste mensen van Heesch en wint (dus) Hisse Kwis 2022

Pumptrack­baan­tje in Hees­wijk-Din­ther op losse schroeven na te veel weerstand

HEESWIJK-DINTHER - Het leek zo mooi: kinderen en drie moeders uit Heeswijk-Dinther zetten zich in voor een pumptrackbaantje in het dorp. Een jaar later is een locatie nog niet gevonden. De bewonersavond die woensdag 25 januari zou zijn ging niet door vanwege te veel weerstand.

