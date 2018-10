Dakloze stratenmaker mishandelt Nistelrodenaar die onderdak biedt

Politierechter B. Zijlstra in Den Bosch heeft een dakloze stratenmaker een werkstraf opgelegd van 60 uur, voor mishandeling van zijn werkgever en vernieling van een vaas. De 26-jarige stratenmaker vond dat hij 'niet netjes werd behandeld' door de ondernemer. Die zou hem geen overuren uitbetalen en teveel geld rekenen voor 'kost en inwoning'. ,,Die 'kost' kreeg ik niet eens", aldus de verdachte bij de politie. ,,Ik moest dagelijks klusjes uitvoeren in zijn huis."

De ondernemer sprak dat in zijn verklaring tegen. De man zou wel degelijk zijn betaald voor overuren. De eerste twee weken dat hij bij hem inwoonde, hoefde hij zelfs geen kostgeld te betalen: toen was het tenslotte nog bouwvak. De man had op 27 augustus pas een week echt gewerkt voor de ondernemer, toen hij diens vrouw 'een trut' noemde. Daarmee was de maat vol. De 26-jarige man moest zijn spullen pakken. De verdachte werd woedend. Hij sloeg met gebalde vuisten in op het hoofd van zijn baas. De ondernemer vond dit extra beangstigend, omdat hij wist dat de stratenmaker getraind was als kickbokser.