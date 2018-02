Danszussen uit Nistelrode Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Eigenaar afgebrande woonboerderij Nistelrode: 'Heb m'n jas nog niet kunnen redden'

23 februari NISTELRODE - ,,We zijn echt alles kwijt." Maarten de Lorijn herhaalt het meermaals, alsof hij zichzelf moet overtuigen dat hij vrijdagavond echt alles is kwijtgeraakt door een brand in zijn woonboerderij in Nistelrode. ,,Het is helemaal weg. Ik heb mijn jas nog niet kunnen redden."