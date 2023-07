De Bariks krijgt na de zomer dan toch eindelijk extra parkeerplaatsen

Harry, Jan en Jan: het drietal groeide op bij VV Nijnsel: die club blaast 75 kaarsjes uit

NIJNSEL - Een feestelijk jaar is in aantocht voor voetbalvereniging Nijnsel. Het viert het 75-jarig bestaan van de club. Bij de aftrap van dat feestjaar, op 1 augustus, is er in het bijzonder aandacht zijn voor de drie leden van het eerste uur.