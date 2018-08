Dilemma's over goed en kwaad in de Kersouwe

Graafmachi­ne in brand in Hees­wijk-Din­ther

6 augustus HEESWIJK-DINTHER - Op een zandpad naast de Dopheiweg in Heeswijk-Dinther is maandagmiddag rond 13.45 uur een graafmachine in brand gevlogen. De brandweer in Schijndel en Heeswijk-Dinther rukte uit om de brand te blussen.