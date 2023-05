Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Oost-Brabant

Udense gedupeer­den van malafide bewindvoer­der spreken in Tweede Kamer: ‘Voor ons is het te laat, maar misschien kunnen we waarschu­wen’

UDEN - Dat ze er zelf iets aan hebben, die illusie hadden meneer en mevrouw V. niet, toen ze woensdag als ervaringsdeskundigen deelnamen aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer in Den Haag. Voor een publiek van Kamerleden vertelden ze hoe erg het leven in de schuldhulpverlening schrijnt, en hoe verschrikkelijk het is als dan ook nog blijkt dat de bewindvoerder er met je geld vandoor gaat.