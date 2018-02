Drie mannen lichtgewond door ongeluk in Heeswijk-Dinther

Oss blijft erbij: 'Geen afspraken over drugsvoorraad coffeeshop De Jungle'

9 februari OSS - Oss heeft nooit met De Jungle gesproken over de bevoorrading van de coffeeshop aan de Kromstraat. Dat stelt de gemeente in reactie op een arrest van het gerechtshof in Den Bosch. Het hof legde een voormalig bedrijfsleider van De Jungle deze week geen straf op voor het bezit van 30 kilo softdrugs in Nistelrode, mede omdat de coffeeshop hierover afspraken had gemaakt met de autoriteiten.