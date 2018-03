Duitse justitie onderzoekt overlijden van 21-jarige Heeswijker in politiecel

Pedro Roefs (60) dolblij met arrestatie na 'onmenselijke' overval: 'Grote opluchting voor Loosbroek'

12:20 LOOSBROEK – Stiekem had Pedro Roefs (60) de hoop al opgegeven. Tot hij vanochtend het telefoontje kreeg waar hij en zijn vrouw al die tijd op zaten te wachten: er is iemand aangehouden voor de brute overval in hun woning, ruim een jaar geleden. Een fantastische doorbraak, zegt de 60-jarige handelaar geëmotioneerd. ,,Dit is niet alleen goed nieuws voor ons, maar voor heel Loosbroek.”