Een café bovenop Plein 1969 en een grote waterbak eronder

HEESWIJK-DINTHER - De aanpak van Plein 1969 in Heeswijk-Dinther komt in een stroomversnelling. In januari start de bouw van het nieuwe grand café. De gemeente wil tijdens de herinrichting een enorme opvangbak voor regenwater plaatsen.

De ondergrondse waterberging is vooralsnog een wens van het gemeentebestuur van Bernheze. Wethouder Rein van Moorselaar spreekt van 'werk met werk maken'. Nu het plein toch op de schop gaat, kan er meteen een bassin onder dat gunstig is voor de regenwaterafvoer in het dorp.

Van Moorselaar: ,,Bij flinke regenbuien staan veel straten in Heeswijk-Dinther onder water. Dit is dé kans om hier iets aan te doen." Bij hoosbuien kan het water straks snel in de ondergrondse berging en later druppelsgewijs de bodem en de omgeving in.



Bijpassen

Probleem is nog wel de financiering. De waterbak vergt 160.000 euro. Daarnaast gaat het werk aan het plein meer kosten dan voorzien is. De gemeenteraad moet per saldo nog 370.000 euro bijpassen en beslist daarover in februari.

Al in januari wil het ondernemerspaar Marco en Monique Verkuijlen de bouw van het grand café laten starten. Zij mogen dit van de gemeente, op eigen risico. Er loopt bij de Raad van State nog wel een door omwonenden gestarte bezwarenprocedure tegen het bouwplan. Een belangrijk punt hierin is eerder dit jaar weggenomen toen Verkuijlen besloot geen kelder onder het café te bouwen.

Podium weg