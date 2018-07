Eetcafés verwennen gasten én kok in kersenboomgaard Vorstenbosch

De pop-up is een initiatief van de eetcafés De Notaris in Schaijk en De Prins in Berlicum. De eetgelegenheid voor 110 personen staat opgesteld pal achter de kersenboomgaard van de familie Van der Wijst, op de oever van beekje De Leijgraaf. Vorig jaar kwam chef-kok Tom van Creij hier op bezoek en hij werd op slag verliefd op de plek. 'Hier zou ik ooit eens willen koken', zei hij tegen zijn baas.

Heijmans: ,,Mijn kok kwam daar later in een functioneringsgesprek nog eens op terug. Hij wilde echt eens midden in het veld gaan staan koken." Daarop ging de horecaman de pop-up regelen. Vaste gasten van zijn twee eetcafés waren enthousiast. Vooral zij tekenden in voor één van de vier luxe diners. Drie zijn al voorbij, zondagmiddag volgt de vierde.