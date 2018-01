Ernstige verwondingen in gezicht na mishandeling Heeswijk-Dinther: dader (53) meldt zich

Ruim 15.000 hennepplanten gevonden in Oss en Bernheze in 2017

18 januari OSS – 8563 hennepplanten in Oss en 6575 hennepplanten in Bernheze. Dat is de vangst van basisteam Maasland Politie Oss geweest in 2017. De planten werden gevonden in 45 kwekerijen, verspreid over de verschillende wijken en dorpen.