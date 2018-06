Extra fietsenrek strijkt plooi voor bouw bij 'ouwe Chinees' in Heesch plat

Heesche bieb strikt jeugdige vlogster: 'Lezen is niet saai'

11 juni HEESCH - Britt van Vugt is de eerste en jongste vlogger die filmpjes maakt voor een bibliotheek. De leerling van basisschool de Kiem in Heesch wil met haar vlogs kinderen overtuigen om vaker een boek te lezen. ,,Lezen is niet saai, je kunt je inleven in het verhaal dat je leest", zegt de 8-jarige Britt.