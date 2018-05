Feestje BZB is er in Loosbroek niet minder om

Even extra vegen, Van der Wielen verwacht vrijdag 1.500 bezoekers bij zijn koeien

19:12 NISTELRODE - Hun vier zonen helpen mee, plus nog twintig (schoon-)broers, vrienden en oud-stagiaires. Het is alle hens aan dek vrijdag bij Karel en Monique van der Wielen. De melkveehouders in Nistelrode doen mee aan de Campina Open Boerderijdagen en verwachten grofweg 1.500 bezoekers.