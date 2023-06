Festival House of Wonders begon als grap: ‘Een jaar later staan Menesix en Lobster in Heeswijk-Dinther te draaien’

Verbod op smartpho­nes Sint-Janslyceum Den Bosch, andere scholen volgen mogelijk

DEN BOSCH - Tussen de lessen op de telefoon een spelletje spelen of berichten sturen, is er volgend schooljaar niet meer bij voor de leerlingen van het Sint-Janslyceum in Den Bosch. Zodra ze op school komen, moeten ze dan hun telefoon in een kluisje stoppen en die mag er pas uit als ze weer naar huis gaan.