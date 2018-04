Fietsster en kind gewond naar het ziekenhuis door aanrijding in Heesch

Film over 'Leentje' Egger krijgt internationale filmprijs

12 april OVERLOON - De korte film 'Ik ben er nog', die in Oorlogsmuseum Overloon te zien is, heeft de Gold World Medal bij The New York Festivals gewonnen. De film gaat over het leven van Hélène Egger, een joods meisje dat in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zat bij de familie Voets in Vorstenbosch.