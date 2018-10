Geen geld, wel Polen of drugsproducenten: veel Brabantse vakantieparken verloederen

Heesch heeft haar eigen speciaal­bier: ‘Helemaal iets van nu’

20 oktober HEESCH - Het nieuwe Blond der Verlanghe is vrijdagavond gepresenteerd in het Tunneke in Heesch. De zeven initiatiefnemers van het bier stonden apetrots achter de bar, terwijl het eromheen krioelde van de mensen. “Het is lang geleden dat het zo druk was in ‘t Tunneke”, erkennen de heren.