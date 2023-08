Schootse Hof in Schijndel enorm gewild: voor vijf woningen meldden zich meer dan honderd gegadigden

SCHIJNDEL - De vijf levensloopbestendige woningen, die onderdeel uitmaken van het grotere bouwplan Schootse Hof in Schijndel, zijn als zoete broodjes over de toonbank gegaan. Er schreven zich meer dan honderd gegadigden in.