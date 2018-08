Gestrest? Ga de natuur in, het is wetenschappelijk bewezen dat het helpt

NISTELRODE - Bij zijn bedrijf LipsGroen in Nistelrode is dinsdagmiddag het tweede boek van Wim Lips gepresenteerd. 'De helende kracht van de natuur' is een samenwerking met vakgenoten waaruit blijkt dat de mens en de natuur één zijn. Uit onderzoeken, uitgevoerd met subsidie van de provincie Noord-Brabant, bleek dat de natuur voor mensen voor minder stress en meer herstel zorgt.

Het vervolg op het boek 'De kracht van rust' uit 2012 is wetenschappelijker dan het vorige. Alle onderdelen zijn meetbaar. "De liefde voor de natuur is de basis voor het boek", vertelt Lips aan de tientallen aanwezigen. "Het is belangrijk dat het boek er is, want we moeten een slag maken. Het moet ergens beginnen en dan gas erop!"

Tussen de planten neemt Lips plaats naast de drie andere schrijvers van de tekst. De Vlaamse Walter Planckaert houdt een verhaal over biofilie, de liefde voor levende systemen. "Natuur zorgt voor emotionele verbondenheid en innerlijke kracht", zegt Planckaert. Edith Brouwer-Schreurs, die het onderzoek begeleidde, was verbaasd over de uitkomsten. "In de natuur gaat de focus automatisch naar innerlijk. Dit zorgt voor minder stress en meer herstel", concludeert ze in het onderzoek. Ze doet een oproep om meer de natuur in te gaan. De derde gast, John van de Wetering, is bouwkundig conceptontwikkelaar. "De mens brengt negentig procent van zijn tijd in gebouwen door. Daarom is het verwerken van natuurlijke materialen in de bouw vanzelfsprekend", geeft Van de Wetering aan. Peter van Laarhoven die het stuk over introverte en extraverte bomen schreef, was afwezig.