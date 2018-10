'Groene Halte' bij Nistelrode lokt wandelaars bus en Maashorst in

DNA-be­wijs voldoet niet voor overval op chalet De Wildhorst; verdachte vrijgespro­ken

2 oktober HEESWIJK DINTHER - Er is volgens de rechtbank in Den Bosch onvoldoende bewijs om een 29-jarige Pool te veroordelen voor een overval op een chalet op camping de Wildhorst in Heeswijk-Dinther. Het Openbaar Ministerie vroeg twee weken geleden nog een celstraf van 5 jaar op te leggen.