Halley kan maansverduistering met velen delen

Sterrenwacht Halley is vrijdag geopend van 21.00 uur tot het einde van de eclips. De entree bedraagt 5 euro, kinderen tot 12 jaar 3 euro.

De totale maansverduistering begint vrijdagavond om half tien en duurt tot kwart over elf. Bij een onbewolkte hemel is te zien hoe de 'volle maan' oranje tot rood kleurt. Dit gebeurt omdat de aarde dan precies tussen de zon en de maan staat. Die maaneclips van 27 juli is de enige die dit jaar in Nederland te zien is.