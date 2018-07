Halte 5 geeft alvast impuls aan lokale werkgelegenheid

Hogere straf voor misbruiken van stiefdoch­ter in Heesch

11:34 DEN BOSCH/HEESCH Een 45-jarige Heeschenaar heeft in augustus 2015 op 'grove wijze misbruik gemaakt van zijn positie als stiefvader' door zijn 13-jarige stiefdochter 'ontuchtige handelingen te laten ondergaan'. Dat stelde het gerechtshof gistermiddag in Den Bosch. Het hof legde een celstraf op van drie maanden, een maand langer dan de rechtbank in eerste aanleg had opgelegd.