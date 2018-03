Hertelling Bernheze levert geen wijzigingen op: 'Elke stem telt'

De hertelling was aangevraagd door de SP die met een minimaal verschil van twee stemmen de strijd om een restzetel had verloren van het CDA. De hertelling is woensdag verricht door ambtenaren. De uitkomst werd pas donderdagochtend openbaar.

Moorman meldde dat bij hertelling het CDA een stem méér had en SP een stem minder. ,,Wat we hiervan kunnen leren is dat elke stem telt. Het doet er echt toe om te gaan stemmen. Het is goed dat hertelling hier gelukkig geen punt van discussie was.''

Stokken kaarten

SP'er Jan Raaimakers, vierde op de SP-lijst, ziet een zetel aan zijn neus voorbijgaan. ,,Natuurlijk is dat een teleurstelling. Wat eruit komt, is eerlijk en duidelijk. Daar gaat het om. Dit is het'', zegt Raaimakers nuchter. ,,Elke telling geeft een ander resultaat. Een foutje is zo gemaakt. Als ik jouw vier stokken kaarten geef om te tellen, kom je ook niet telkens op 208 uit.''

Ook Peter van Boekel (CDA) kijkt terug op een paar spannende dagen met enigszins verstoorde slaap. ,,Het is goed dat we dit zorgvuldig hebben afgewerkt. En goed dat we duidelijkheid hebben. Met zes zetels ben ik heel blij.''

Donderdagavond komt de 'oude' gemeenteraad nog eenmaal bij elkaar om de definitieve uitslag formeel vast te stellen. Direct daarna wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Daarin heeft het CDA nu 6 zetels, de SP 3. De andere partijen houden de zetels die ze hadden: Lokaal 5, D66 3, VVD 2, Progressief Bernheze 2, Blanco 2.

Minimaal verschil

De hertelling was aangevraagd door de SP die eerder met minimaal verschil de strijd om de restzetel verloren had van het CDA. Alle andere partijen in Bernheze steunden het verzoek om hertelling. Er bestond twijfel over de nauwkeurigheid van de eerdere telling omdat de vrijdag gegeven definitieve uitslag op zeven punten afweek van de eerste uitslag op verkiezingsdag.

De SP had op voorhand al laten weten de uitkomst van de hertelling te respecteren, hoe die ook zou zijn.