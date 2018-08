Het Dorp van Jeanne Mezenberg: 'Even snel naar de bakker gaan, dat lukt vaak niet'

Solexrace komt feestend uit de startblok­ken

24 augustus HEESWIJK-DINTHER - In Heeswijk is het 24-Uurs Solexrace Festival van start gegaan.Terwijl de camping vrijdagavond gestaag volstroomt met crossdeelnemers en feestgangers vanuit het hele land, lopen vroegkomers in een feesttent alvast een polonaise bij entertainer Snollebollekes.