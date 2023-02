Hoe ziet Bernheze er in de toekomst uit? Iedereen denkt en praat mee

HEESCH - Omgevingsvisie, omgevingsdialoog, het zijn vage begrippen voor de gemiddelde burger. Toch gaat het over iets belangrijks: de toekomst van de gemeente, de invulling van de ruimte, hoe ziet de leefomgeving er straks uit? Bernheze loopt voorop in dit proces.

Waar gaan we bouwen, waar niet? Waar krijgt landbouw de ruimte, waar natuur? Het zijn maar enkele van de vragen die aan de orde komen. Bernheze is anderhalf jaar geleden begonnen aan het traject om te komen tot een omgevingsvisie. Er zijn gesprekken geweest met inwoners en met ondernemers. En verschillende sessies met allerlei partners van de gemeente: andere gemeenten, vertegenwoordigingen van de dorpen, het waterschap, woningbouwcorporaties, ZLTO, IVN, het Aa-dal en meer.

Vandaag tekenden zij een intentieverklaring waarmee ze aangeven dat ze allemaal bereid zijn verder te praten en bij te dragen aan de uiteindelijke omgevingsvisie van Bernheze. Die was voor 50 procent klaar toen ze aan de dag begonnen, is voor 80 procent klaar als de dag wordt afgesloten en moet in december helemaal zijn afgerond. De laatste 20 procent vult de politiek de komende maanden in.

In december wil Bernheze dan een heus omgevingsconvenant tekenen met de partners.

Vergaande samenwerking valt landelijk op

,,Het college hier heeft zijn nek uitgestoken’’, zegt projectbegeleider Tom Keek. Hij is onafhankelijk specialist in het begeleiden van onder meer overheden bij veranderingen. ,,Het woord omgevingsconvenant is hier in Bernheze bedacht. Zo vergaand in het samen doen, heb ik het nog niet elders gezien. Dit valt landelijk op.’’

Er ligt al een boekwerk met drie toekomstscenario’s voor Bernheze. Innovatief Bernheze, coöperatief Bernheze en duurzaam Bernheze. Ieder toekomstscenario is ingedeeld in vijf thema’s: gezonde leefomgeving, leefbare kernen, klimaatbestendig en biodiversiteit, vitale en duurzame landbouw en economie en als vijfde kwaliteit landschap en erfgoed. ,,We gaan niet kiezen tussen die toekomstscenario’s, maar kiezen onderdelen uit elk scenario’’, licht Keek toe.

Tegengestelde belangen maar begrip

Ja, er zijn tegengestelde belangen, zegt wethouder Edwin Daandels, die de omgevingsvisie namens het college in zijn portefeuille heeft. ,,Het gaat erom dat we luisteren naar elkaar. We doen dit voor de inwoners. Het botst wel eens maar ik merk dat er ook begrip is voor elkaar. Wat iedereen uiteindelijk in de basis wil, komt al redelijk overeen, zoals schone lucht en schoon water.’’

Bij de dialoogsessies zitten in Bernheze, net als deze dinsdag, zo’n zestig mensen aan tafel, verdeeld over de vijf themagroepen. Dat is veel in vergelijking met sommige andere gemeenten, waar de dialoog soms nauwelijks op gang komt.

Hoe komt het dat het in Bernheze wel lukt? Daandels: ,,Dat weet ik niet precies. Maar ik weet wel dat hier goed is gecommuniceerd, de gemeente heeft goed duidelijk kunnen maken wat het belang is van het samen doen en wat de bedoeling is. Gelukkig hebben we hier veel actieve mensen. Kerncommissies en dorpsraden zijn er zelf ook actief mee bezig. Het is echt gaan leven en daar zijn we heel blij mee.’’

Omgevingswet De Omgevingswet is door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen maar nog niet in werking getreden. Die datum is een aantal keer uitgesteld en is nu vastgesteld op 1 januari 2024. De nieuwe wet bundelt allerlei wetten en regels op het gebied van de inrichting van de ruimte, met het oog op vereenvoudiging. De bedoeling is het beheer van de leefomgeving makkelijker te maken. Gemeenten, maar ook Rijk en provincie, stellen in het kader van de wet een eigen omgevingsvisie op.

Deelnemers konden hun handtekening zetten als intentieverklaring om mee te denken en praten over het uiteindelijke convenant.

Deelnemers zetten hun handtekening bij wijze van intentieverklaring.