Horeca gaat van één naar twee zaken op Plein 1969

Twee van de drie ruimtes zijn deze week in gebruik genomen, het cafégedeelte volgt over vier tot zes weken. Eigenaar Marco Verkuijlen is zeer tevreden over de belangstelling tijdens de eerste dagen op het nieuwe adres: ''Het is zó druk geweest, echt drukker dan het doorgaans aan de overkant was. Je kunt echt merken dat mensen willen zien hoe het hier geworden is.''

De nieuwbouw op Plein 1969 is mede het gevolg van een roep in Heeswijk-Dinther om een levendiger dorpsplein. De komende maanden volgt een andere vernieuwing. Het plein zelf krijgt nieuwe bestrating en een andere inrichting. Tegelijk laat de gemeente onder het oppervlak een waterberging plaatsen.