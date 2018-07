Illegaal hekje kost Nistelrodese 1500 euro

Autoslope­rij­en van vermoorde Henk Baum opgeruimd in Oss

14 juli OSS - Een opruimploeg haalt de twee autosloperijen van de in maart geliquideerde Henk Baum leeg. Het ene bedrijfsterrein aan de Diezestraat in Oss is al leeg, het andere zo goed als. Een familielid meldt dat de opruimploeg plek maakt voor nieuwbouw. Of dat zo is, is de vraag.