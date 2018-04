Kanoën door het het Aadal tussen Heeswijk-Dinther en Berlicum

Bernheze begint woensdag om 8 uur aan hertelling stemmen

27 maart BERNHEZE - De hertelling van de stemmen in Bernheze begint woensdagochtend om 8 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Heesch. Dat maakte burgemeester Moorman bekend dinsdagavond direct nadat de raad unaniem tot een hertelling besloten had.