Kasteel Heeswijk kan grotere parkeerplaats al bijna ruiken

Wat nog ontbreekt is een aanlegvergunning. Hiervoor moet de bestemming van het perceel veranderd worden. Een cruciale stap hiervoor zetten B. en W. van Bernheze deze week met het opsturen van de goedkeurende verklaring. Hierover moet nu eerst de gemeenteraad zich uitspreken. Dat gebeurt eind september. Zes weken daarna kan het kasteel mogelijk aan de slag, aldus wethouder Peter van Boekel: ,,Dan is de termijn voorbij waarin bezwaarmakers zich kunnen melden.''

Minder dan maand

Kasteeldirecteur Luc Eekhout hoopt vurig dat hij inderdaad eind november aan de slag kan: ,,Het terrein ligt klaar en het benodigde geld is beschikbaar. Maar ik kan de aannemer pas bestellen als zeker is dat het werk kan doorgaan. Volgens mij vergt het werk elf minder dan een maand dus hopelijk is vóór de winter alles klaar.''

Het nieuwe terrein moet een einde maken parkeer- en verkeersdrukte op de smalle wegen aan de andere kant van het kasteel, waar bezoekers nu arriveren. Sinds twee jaar trekt het kasteel meer publiek. Met name in weekeinden is de bestaande parkeerplaats met vijftig plekken niet toereikend. Het toekomstige terrein biedt ruimte aan 150 auto's en zes bussen.