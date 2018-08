Kasteel Heeswijk pompt water op om fundering te beschermen

De stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) maakte dinsdag bekend zich grote zorgen te maken over de gevolgen van de aanhoudende droogte voor de fundering van de monumenten.

Volgens directeur Luc Eekhout is juist extra water opgepompt om verzakkingen en scheuren te voorkomen. ,,De situatie is echter nooit zorgwekkend geweest", benadrukt hij. Het peil van de slotgracht was volgens Eekhout 'enkele centimeters gezakt'. Er is volgens hem ook maar enkele uren extra water toegevoegd.

Kasteel Heeswijk ligt in het beekdal van de Aa, waardoor de grondwaterstand op zich hoog is. ,,Bij renovatie van het kasteel is twintig jaar geleden de slotgracht leeggepompt. Toen bleken er 26 welputten in de gracht te zijn, die voor constante aanvoer van water zorgen", aldus Eekhout.