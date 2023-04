‘Kijk, er groeien planten uit de muur!’, kinderen doen ontdekking tijdens gymles in vochtige Lindershof

Eropuit Een explosie van kleur, samenge­bracht in een van de Wiebenga silo’s op de Noordkade in Veghel

VEGHEL - Oog in oog met het werk van Uwe Poth word je verleid door een explosie van kleur. Als je langer kijkt, zie je hoe de verf in lagen een levendig oppervlak presenteert. In de tentoonstelling Hortus Infinity worden herinneringen gepresenteerd die in schilderijen, installaties en driedimensionale beelden zijn vastgelegd.