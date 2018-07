Kijken naar de verduisterde maan bij sterrenwacht Halley

Om volop van de volledige maansverduistering te kunnen genieten, opende sterrenwacht. Halley in Vinkel vrijdagavond haar deuren voor het publiek. Meer dan driehonderd toeschouwers kwamen bijeen om via grote telescopen naar de langste maansverduistering van de eeuw te kijken.

Op de binnenplaats probeerde iedereen op zijn of haar manier de maansverduistering vast te leggen. De een met zijn mobiele telefoon of een simpele fotocamera, anderen namen zwaarder geschut mee. Een telescoop van bijna twee meter hoog spande de kroon op de binnenplaats. ,,Ik heb hier wel de hoogste telescoop van iedereen, het draait uiteindelijk om de scherpte waarmee je kan zien. Dan zijn er betere dan deze op de markt’’, zegt Merijn de Jager (34), amateur-astronoom en bestuurslid van Halley. ,,Al is dit wel een goede. Die koop je niet zomaar in de speelgoedwinkel.’’

Onbeschrijfelijk

Al vroeg op de avond nestelde hij zich op de binnenplaats om het beste plekje te bemachtigen. ,,Dat heb ik er wel voor over, zo’n verduistering als deze is heel uniek. Met bijna twee uur zichtbaar is het de langste van de eeuw, en het is een fijn tijdstip. Het moment dat je die rode gloed door je eigen telescoop tot in detail ziet, is niet te beschrijven. Dan besef je je opeens hoe klein de mens is. Op de maan zelf ga ik waarschijnlijk nooit komen. Dichterbij het zien van de maan dan dit, lukt dus niet.’’

Zowel jong en oud keek met veel bewondering naar de rode maan, die zich vanaf kwart over tien langzaamaan begon te laten zien. Onder de aanwezigen zaten lang niet allemaal ervaren astronomen. ,,Buiten een schoolproject van mijn dochter om hebben we weinig verstand van astronomie’’, zegt Stefan Van der Plas (51), die met zijn gezin uit Zaltbommel naar Vinkel was afgereisd. ,,Maar we vinden het heel interessant en wilden er graag meer van weten. Dan hadden we wel thuis kunnen blijven, maar dan heb je geen flauw idee waar je nou eigenlijk precies naar aan het kijken bent’’, zegt Van der Plas. ,,Hier hebben we uitleg gekregen van experts en is het nog duidelijker te zien dan thuis ook. Heel gaaf om een keer te zien.

Experts