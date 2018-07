Koen uit Heesch verkiest gamen boven studie geneeskunde: 'Sommige kansen mag je niet laten lopen'

Lange tijd had Koen Schobbers twee carrières naast elkaar: het ene moment was de 25-jarige Heeschenaar student geneeskunde, het andere moment professioneel e-sporter (gamer). Jarenlang kon hij beide passies combineren, maar de laatste maanden vroeg hij zich steeds vaker af of hij niet moest kiezen?

Na eindeloze gesprekken met zijn ouders, vrienden en studiebegeleiders besloot hij zich onlangs fulltime op e-sports te gaan richten en een tussenjaar te nemen wat betreft zijn studie. ,,Een moeilijk besluit", zegt hij. ,,Mijn studie stond voor mij altijd op nummer één. Maar soms komen er in het leven kansen langs die je niet mag laten lopen."

Schobbers vindt het naar eigen zeggen belangrijk om mensen te helpen. Als arts in opleiding, maar ook als expert op het gebied van games. ,,Ik heb de afgelopen jaren zoveel kennis opgedaan bij e-sports. Het is een hele nieuwe wereld waarin ik voorop loop waardoor zich allerlei mogelijkheden voordoen."

Expert

Hij kreeg vorig jaar als eerste e-sporter een topsportstatus zodat hij zijn studie kon combineren met de vijftien tot twintig uur per week die hij aan games besteedt. Maar eigenlijk is hij tegenwoordig meer een game-expert dan een gamer. ,,Ik zal altijd een gamer blijven, omdat ik dat het allerleukste vind, maar als je puur naar mijn werkzaamheden kijkt, ben ik meer een expert."

Sinds twee jaar is hij op FOX Sports de presentator van het programma Inside e-sports. Daarnaast is hij met enige regelmaat op de radio bij NOS Langs de lijn te horen. Dan praat hij in de rol van expert met een e-sporter over de gamewereld. ,,Ik ben zelf vaak geïnterviewd, maar vind het ook heel tof om nu aan de andere kant te zitten. Ik leer er ontzettend veel van."

En zo kan hij nog wel even doorgaan met opdrachten en klussen die momenteel op hem afkomen. Van conferenties in het buitenland tot presentaties bij bedrijven. Daarnaast komt in 2019 zijn boek Het gamende kind uit. Daarin ontvouwt Schobbers een model voor ouders hoe zij met een gamend kind om moeten gaan en wat er allemaal bij komt kijken. ,,Mensen moeten eerst weten wat gamen en e-sports is voordat ze het kunnen begrijpen."

Zolderkamer

Het cliché van een nerd op een zolderkamer, klopt al lang niet meer, zegt Schobbers, gespecialiseerd in racespellen. En dan vooral Rocket League. Hij doet aan crossfit en loopt regelmatig hard om in conditie te blijven. Tijdens een toernooi speelt hij meerdere wedstrijden op een dag. Opperste concentratie is dan vereist. ,,Als je elke dag bij McDonald's eet en geen conditie hebt, dan lukt het niet."