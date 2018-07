KPN wil in Loosbroek overstappen naar mast T-Mobile

De huidige situatie met twee masten op sportpark De Hoef is ontstaan na de verwoestende brand eind april bij Vobra Special Petfoods in Loosbroek. Daarbij ging ook de KPN-zendmast bovenop het fabriekspand verloren. KPN-klanten hadden in en om Loosbroek dagenlang slecht bereik op hun mobiele telefoon. Half mei kon het bedrijf een noodmast plaatsen bij de voetbalvelden.