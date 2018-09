Laaggeletterde wil via een aangename route richting cursus

Vernielers van 'fruitroton­de' in Hees­wijk-Din­ther melden zich

29 augustus HEESWIJK-DINTHER - De daders van de vernieling van de 'fruitrotonde' in Heeswijk-Dinther hebben zich gemeld. Ze gaan met fruitbedrijf Verkuijlen in gesprek over een vergoeding van de schade.