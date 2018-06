Laatste kruidenier van Nistelrode gaat plat

Jack Daalmans volgt Gerard van Bergen op als directeur-bestuurder SKPO Novum in Bernheze

4 juni NISTELRODE - Jack Daalmans wordt de nieuwe directeur-bestuurder van schoolbestuur SKPO Novum in de gemeente Bernheze. Dat is bekendgemaakt in een brief aan ouders en verzorgers. De benoeming van Daalmans gaat per 1 augustus in. Hij is nu nog directeur van basisschool De Waal in Cuijk, die valt onder schoolbestuur Optimus.