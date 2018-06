Laatste verzet tegen ophoging natuurperceel in dal van de Aa

Afval Gemeenten op weg naar nul kilo restafval, gaat dat lukken?

8:32 Zou het kunnen, helemaal geen restafaval produceren? Nou, het moet, want het overheidsdoel in 2050 is nul kilo afval per persoon. De weg er naar toe is voor alle gemeenten verschillend. Volg de serie verhalen van het Brabants Dagblad over afval.