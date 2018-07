'Leg de trambaan terug in Heeswijk-Dinther'

Imker 'van de bijenbaard' neemt fanatiek deel aan open dagen

9:10 HEESWIJK-DINTHER - Peter van der Pol is komend weekeinde in de regio Oss-Uden de meest fanatieke deelnemer aan de Landelijke Open Imkerijdagen. Hij zet de deuren van zijn imkerij in Heeswijk-Dinther zowel zaterdag als zondag open.