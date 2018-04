'Let op!! Slecht wegdek' roept het bord bij De Lucht

Scoot­mo­biel­rij­der moet naar het ziekenhuis door ongeluk in Nistelrode

17:47 NISTELRODE - Een bestuurder van een scootmobiel kwam donderdagmiddag in een sloot terecht langs de Achterstraat in Nistelrode. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.